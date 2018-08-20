Помощник Трампа выступил за проведение кибератак в ответ на вмешательство в выборы

По мнению Болтона, американские власти должны использовать все свои возможности для защиты не только выборов, но и "широкого круга уязвимых систем в США". Как пояснил сотрудник американской администрации, речь идет о компьютерных системах "в правительственной сфере и частном бизнесе", которые могут атаковать хакеры.

"Я полагаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве", — заверил Болтон, слова которого приводит ТАСС. По словам помощника Трампа, для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы противники США, проводившие кибератаки или планирующие их, понимали, что они заплатят высокую цену.

"Именно поэтому наступательные операции в киберпространстве потенциально так важны. Если вы постоянно в обороне, то это не позволит создать структуры для сдерживания, на что мы нацелены", — подчеркнул Болтон.

Помощника Трампа также попросили разъяснить высказывания главы Киберкомандования США и руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала-лейтенанта Пола Накасоне о санкционированных Вашингтоном мерах для предотвращения вмешательства в американские выборы.