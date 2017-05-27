Помощник президента России: мир подошел к опасной черте

Мир сегодня подошел к опасной черте, и нужно решать, будет ли продолжаться обострение отношений или начнется их нормализация, заявил на проходящей в Риге конференции "Балтийский форум" помощник президента России Игорь Левитин, передает LETA.

"Мир подошел к опасной черте. Ситуация дошла до обострения отношений России и Запада, и от экспертов зависит, как они будут разрешены. Всех проблем не решить, но нужно шаг за шагом двигаться прочь от опасной черты", — сказал Левитин.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает диалог с Западом и одним из приоритетов Москвы является конструктивный диалог с Вашингтоном.

"От этого диалога зависит разрешение проблем и Сирии и Ближнего Востока, и борьба с международным терроризмом, и решение других проблем. Нужно сделать выбор — еще более углублять напряженность или все же начинать подъем с самой низкой точки в отношениях России и Запада, которой мы достигли", — подчеркнул помощник президента РФ.

По словам Левитина, за последние 25 лет не удалось создать новую архитектуру европейской безопасности, противостоять терроризму, миграционному кризису. У России и Запада разные представления о том, как справляться с кризисом, но необходимо искать общие решения, отметил он.