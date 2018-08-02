02.08.2018, 15:02

Помощница Кобзона рассказала о его состоянии здоровья

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РБК
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Iosif Kobzon
Iosif KobzonFoto: Maksim Blinov, RIA Novosti

”Ухудшений нет. Все нормально. У нас все хорошо”, — сказала она.

Кобзона госпитализировали 26 июля. Представитель певца Варвара Виноградова, заявила, что он находится в больнице на плановом лечении. 28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому. Сестра и жена певца опровергли эту информацию.

У Кобзона в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор он перенес не менее двух серьезных операций и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов. В 2015 году Кобзону удалось получить визу для лечения в Италии, хотя он включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за его позиции по Крыму и Донбассу. В МИД Италии тогда объяснили, что это решение было ”исключительным” и продиктовано ”гуманизмом”.

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