Помилованная Оксана Севастиди вышла на свободу

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осуждённая за госизмену и помилованная президентом Владимиром Путиным, вышла на свободу утром 12 марта из СИЗО "Лефортово" в Москве.

Как передает корреспондент Би-би-си с места событий, Севастиди заявила встречавшим ее журналистам, что всем очень благодарна, но отказалась от дальнейших комментариев.

Оксану Севастиди год назад осудили на семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году она отправила знакомому текстовое сообщение о следующих в сторону Абхазии танках.

В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким", но при этом оговорился, что не знаком с деталями дела.

7 марта этого года Путин подписал указ о ее помиловании.

Несмотря на помилование, ее адвокат Евгений Смирнов намерен добиваться полной отмены приговора и оправдания своей клиентки.

Оксана Севастиди осуждена по обвинению в государственной измене. Поводом для возбуждения дела стала переписка Севастиди со знакомым из Сухуми. В 2008 году он отправил ей на телефон сообщение с вопросом, не видела ли она в Сочи танков. Она ответила, что видела движущийся в сторону Абхазии состав с бронетехникой.

Российское следствие утверждало, что знакомый Севастиди работал на грузинскую разведку. На этом основании в ее отношении возбудили дело о государственной измене в форме шпионажа.

Сама Оксана Севастиди считает, что ни в чем не виновата.