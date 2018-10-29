29.10.2018, 11:39

Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой


Lenta.ru
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KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Журналист НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает ”Говорит Москва”. Его тело найдено в Москве.

Смерть журналиста информационному агентству ”Версия-Саратов” подтвердил его бывший начальник, директор филиала ВГТРК в Саратове Дмитрий Петров. На странице во ”ВКонтакте” Развожаев опубликовал предсмертную записку. Он попросил прощения у родных и близких, просил никого не винить в его смерти.

Развожаеву было 25 лет. Он обрел широкую известность после инцидента в Парке Горького, произошедшего 2 августа 2017 года. Репортер вел прямое включение с празднования Дня ВДВ, в это время в кадр вторгся нетрезвый мужчина и ударил Развожаева кулаком в лицо. Хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Его приговорили к исправительным работам.

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