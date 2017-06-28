Получить израильский паспорт теперь намного проще. Что изменилось?

Кнессет одобрил в окончательном чтении закон, который упростит получение полноценного израильского паспорта новым репатриантам. Он вступит в силу 26 июля, пишет "Медуза".

По израильскому ”Закону о Возвращении” каждый еврей может вернуться на историческую родину и стать гражданином Израиля. Это право распространяется и на близких родственников человека — мужа или жену, детей и внуков. Есть и некоторые исключения — например, гражданство не дают людям с криминальным прошлым или тем, кто родился евреем, а потом перешел в другую религию. По закону, евреем считается тот, кто родился от матери-еврейки или принял иудаизм.

В 2015 году новыми репатриантами стали около 30 тысяч человек. 6600 из них приехали из России.

Есть три типа удостоверения личности. Тем, кто только что репатриировался, сразу выдают ”теудат зеут” — это что-то вроде российского внутреннего паспорта. Потом (в общем случае через три месяца) можно получить ”теудат маавар” (его еще называют ”лессе пассе”) — такой документ дает право ездить без визы в десятки разных стран. Если после получения такого паспорта репатриант год проживет в Израиле, ему дадут ”даркон” — паспорт гражданина, который позволяет ездить без визы почти в 150 стран. Многие получают израильское гражданство как раз для того, чтобы свободно путешествовать по миру.

Теперь ”даркон” будут давать новым репатриантам сразу — им не нужно будет для этого жить год в Израиле и доказывать, что они не покидали страну дольше, чем на три месяца. Репатрианты и так становились гражданами сразу после того, как они оформляли нужные документы у себя в стране и приезжали в Израиль, а теперь они смогут без всяких отсрочек получить равные права с израильтянами, которые родились в стране. Закон распространяется не только на тех, кто только собирается репатриироваться, но и на тех, кто уже получил ”теудат маавар” и теперь ждет паспорта. Авторы инициативы говорят, что нельзя разделять израильских граждан на первый и второй сорт, поэтому ”даркон” надо давать сразу всем.

То есть можно получить израильский паспорт ”даркон”, а жить в другой стране? Можно, но в этом случае ”даркон” могут отнять или отказаться продлевать. В общем случае этот документ надо продлевать в МВД каждые пять или десять лет. Право отобрать ”даркон” прописано в законе о заграничных паспортах, и эту норму никто не отменял. По словам юриста Эли Гурвица, который специализируется на вопросах эмиграции, это подчеркивалось при обсуждении законопроекта — у людей, которые получат паспорт и не станут жить в Израиле, документ отберут.

Общий ответ на то, как получить израильское гражданство — нужно сначала подтвердить свое право на репатриацию, и для этого принести необходимые документы в израильское консульство. Потом надо пройти собеседование. Все это можно сделать, уже находясь в Израиле. Подробнее о процессе репатриации можно почитать тут и тут.