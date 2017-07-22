Польский сенат утвердил резонансный проект судебной реформы

Сенат Польши утвердил предложенный партией "Право и справедливость" план судебной реформы, передает Reuters. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Проект реформы, во многом лишающей независимости судебную ветвь власти, вызвал многотысячные протесты, а Дуда говорил, что не намерен его подписывать.

Документ, о котором идет речь, наделяет депутатов и министра юстиции полномочиями назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Представители правящей партии утверждают, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей системы. Оппозиция же указывает на то, что нововведения нарушают базовый конституционный принцип разделения властей.

В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов сейма — нижней палаты парламента. Председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский утверждает, что в настоящее время судебная система по-прежнему функционирует так же, как и в коммунистическую эпоху, и с тех пор продолжают работать многие судьи.

Голосование вызвало протесты собравшихся перед зданием Сената. Лидеры Евросоюза подвергли критике этот законопроект и назвали его угрозой верховенству закона. Премьер-министр Беата Шидло отклонила критику ЕС, заявив, что законодательство является внутренним делом Польши, и правительство не будет склоняться перед любым иностранным давлением, передает "Радио Свобода".

Одной из самых резонансных норм нового закона стало предоставление парламенту права уволить нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом. Также глава государства получает право регулировать составы судов.