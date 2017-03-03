Польский евродепутат заявил, что женщины глупее мужчин

Польский евродепутат-националист Януш Корвин-Микке может подвергнуться наказанию после того, как он сделал оскорбительные заявления в адрес женщин.

"И, конечно же, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, так как они слабее, они меньше, они менее умны", — заявил он в ходе дискуссии в Европарламенте.

Согласно видеозаписи, распространенной в социальных сетях, Корвину-Микке ответила испанский депутат Ирате Гарсия-Перес. По ее словам, его раздражает то, что женщины могут быть членами парламента и иметь такие же права, как и он.

"Я здесь, чтобы защитить всех европейских женщин от мужчин вроде вас", — заявила она.

Председатель Европарламента Антонио Таяни сейчас выясняет, не нарушил ли Корвин-Микке своими заявлением правила работы собрания, которые запрещают оскорбительные, расистские или ксенофобские высказывания и поведение.

Группа демократов и социалистов в Европарламенте попросила председателя наказать Корвина-Микке за его комментарии. Наказание за подобное поведение варьируется от выговора до временной приостановки полномочий, сообщили Би-би-си в пресс-службе Европарламента.

В прошлом году депутата лишили зарплаты за 10 дней (более 3 тысяч евро) и заморозили его полномочия на пять дней за то, что он сравнил приток мигрантов в Европу с экскрементами. В октябре 2015 года он был отстранен на 10 дней за нацистское приветствие в здании парламента.