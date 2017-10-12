Польские власти выплатят компенсации за экспроприированную коммунистами собственность

Польское государство намерено возместить ущерб собственникам, недвижимость которых была экспроприирована коммунистической властью страны после Второй мировой войны. Соответствующий законопроект, представленный накануне заместителем министра юстиции Польши Патриком Яки, предполагает возмещение 20% от стоимости национализированного имущества. Первые компенсации будут выплачены в 2019 году, сообщает издание Wyborcza.pl.

Так как общая стоимость экспроприированного в Польше имущества, по данным ассоциации бывших собственников, оценивается примерно в 15 млрд евро, погашение убытков может занять, как заявил Патрик Яки, "долгие годы".

Как сообщает DW со ссылкой на AFP, в рамках законопроекта компенсации смогут получить и наследники граждан страны, потерявших свои дома и земельные участки до 1945 года, в частности потомки евреев, пострадавших от преследований нацистов.

Польский замминистра, представляя законопроект, отметил, что невозможно урегулировать все убытки с периода Второй мировой войны, особенно через столько лет. Тем не менее, подчеркнул он, польское государство должно компенсировать гражданам их имущество, "экспроприированное коммунистами". Кроме того, закон должен помочь "инвестициям в городах", добавил он.

Особый размах национализация собственности после войны приобрела в польской столице. Впрочем, нынешние компенсации, как подчеркивают власти, будут распространяться не только на Варшаву, но и на остальную страну. Как пишет "Российская газета", послевоенная национализация земли в Варшаве была вынужденной мерой. Польская столица лежала в руинах — оставалось лишь около 30% сохранившихся зданий. Местные жители возвращались к развалинам домов и самостоятельно принимались за строительство.

Государственный совет принял резолюцию о восстановлении города. Однако быстро найти владельцев земли и домов не представлялось возможным, и тогда, чтобы в сжатые сроки осуществить масштабный проект, председатель ПНР Болеслав Берут подписал декрет о национализации земель в довоенных границах Варшавы. Предполагалось, что собственникам позже выплатят компенсации, однако этого так и не произошло.

В 1989 году в стране начался процесс возвращения национализированной недвижимости владельцам, который в Польше называют "дикой реприватизацией". В прошлом году был принят "малый реприватизационный закон", вводящий ограничения на возвращение земель, на которых после войны были построены социально значимые объекты или разбиты парки.

По данным комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств варшавской "дикой реприватизации", по меньшей мере 50 тысяч жителей столицы страны пострадали в результате возвращения законным собственникам национализированной в 1945 году недвижимости или их представителям.

До сих пор на законодательном уровне не определена судьба людей, проживающих в национализированных зданиях, на которые претендуют потомки их бывших собственников. При этом многие земельные участки выведены из оборота, поскольку их правовой статус не выяснен до сих пор. Теперь у родственников собственников есть год для предъявления претензий, затем начнутся выплаты компенсаций.