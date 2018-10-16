Польские СМИ: Латвию делят "шесть кухарок"

Польский портал Przegląd Bałtycki ("Балтийское обозрение") проанализировал результаты парламентских выборов в Латвии и сделал свои прогнозы. По мнению издания, в коалицию войдет пять партий, премьером должен стать Пабрикс, а "русский медведь" будет оставаться в спячке.
Сейчас, пишет Przegląd Bałtycki, на политической сцене Латвии нет однозначного сильного лидера, каким был, например, бывший премьер-министр Валдис Домбровскис. Потенциальными кандидатами на этот пост авторы считают Борданса и Пабрикса. Но Борданс "построил партию на популярности бывших работников KNAB", а Пабрикс "более и опытен и к тому же менее эмоционален, чем Борданс", поэтому они бы предпочли победу Пабрикса.
Кроме того, считает Przegląd Bałtycki, Пабрикс ориентирован более проевропейски. Его партия не повторит ошибок Польши или Венгрии. Борданс, меж тем, недавно был в Польше и встречался с политиками "Права и справедливости" — польской правящей партии, известной своим консерватизмом. Как считают авторы издания, "яйцеголовый, проевропейский либерал" Пабрикс не даст Ярославу Качиньскому обвести себя вокруг пальца.
В ходе предвыборной кампании, пишет издание, латвийские партии злоупотребляли обвинениями друг друга в связях с Кремлем. "Долгое время значительная часть правящего класса Латвии не включала "популистскую и антисистемную" партию Кайминьша KPV LV в коалицию. По той же самой причине, по которой "за бортом" оставалась партия "От сердца Латвии" бывшего госконтролера Ингуны Судрабы. "Проект Кремля", — писали на Фейсбуке деятели "Единства" и националисты, которых беспокоила растущая поддержка Кайминьша. Националисты шли еще дальше и обвиняли в связях с Москвой даже "Новую консервативную партию", которая переманила к себе их электорат".
А теперь, иронизирует издание, все "остыли" и хотят сотрудничать друг с другом. И кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш убежден, что разговоры с "проектом Кремля" KPV LV были "очень конструктивными".
Идея создать коалицию из шести "латышских" партий вызывает у авторов скепсис. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść" ("где шесть кухарок, там нечего есть"), — приводят они польскую поговорку. Впрочем, выражает надежду Przegląd Bałtycki, государством будет управлять все-таки не кухарка, а опытный политик. Пока не ясно, кто это будет, но ясно, что бразды правления ему будет держать куда сложнее, чем Марису Кучинскису.
В коалицию, считает авторы, в итоге войдут пять партий; помимо "Согласия" в оппозиции останется Союз "зеленых" и крестьян. Виновата в этом личная неприязнь Борданса к мэру Вентспилса Лембергсу и чрезмерная самоуверенность премьера Кучинскиса, который не уделял достаточного внимания предвыборной агитации.
Партия "Согласие", считает издание, теряет свои позиции и скоро совсем их потеряет. Латышские фамилии в списке не помогли ей набрать достаточное количество латышских избирателей, придерживающихся социал-демократических воззрений. Возможно, прогнозирует издание, появится какая-нибудь латышская либеральная партия, защищающая интересы нацменьшинств, и перетянет голоса русских избирателей. Возможно, русскоязычные избиратели радикализируются и дотянут партию Жданок до пятипроцентного барьера. Впрочем, отмечает издание, "даже весенняя школьная реформа, ликвидировавшаяся образование на русском языке в средней школе, русского медведя не разбудила".