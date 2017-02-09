Польша выразила готовность восстанавливать отношения с Россией

Польша намерена предпринимать шаги для восстановления отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский, выступая в парламенте. Текстовая онлайн-трансляция доступна на сайте Gazeta Wyborcza.

”Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена ​​агрессивными действиями России в Восточной Европе. Мы признаем необходимость диалога с Россией. Мы будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений”, — заявил он.

По словам Ващиковского, Польша относится к России серьезно, как к важному соседу. ”Но для танго нужны двое”, — заключил дипломат.

Ващиковский также выразил надежду на то, что российская сторона вернет Польше обломки президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть ответственности за произошедшее на российских диспетчеров.