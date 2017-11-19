Польша связала "провокации КНДР" с российской "агрессией" на Западе

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич связал российско-белорусские учения "Запад-2017" с "провокациями КНДР". По его словам, это все части стратегии России с элементами гибридной войны, целью которой является изменение границ государств в Европе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Wprost.

По словам Мацеревича, Россия ведет настоящие боевые действия на Украине. "Это агрессия, которая нарушает все правила цивилизованного мира, нарушает международный порядок в Европе", — заявил министр. Он подчеркнул, что Москва "открыто декларирует", что имеет право изменять "границы европейских стран".

По словам главы польского оборонного ведомства, картина "дестабилизации" Россией ситуации в Европе и ее провокационных действий на Западе "была бы неполной" без того, "что происходит в Азии". "С польской точки зрения деятельность Северной Кореи тесно связана и коррелирует с российскими планами и агрессивной деятельностью Российской Федерации", — сказал Мацеревич.

Он добавил, что без учета этого "мы никогда не поймем масштабы агрессии и планы, которые Россия в настоящее время реализует". "Это уже не холодная война, а нечто большее", — заметил министр.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" на территории Белоруссии и России проходили с 14 по 20 сентября. На них отрабатывалось боевое взаимодействие на шести полигонах обеих стран. В учениях принимали участие не менее 13 тыс. военнослужащих.