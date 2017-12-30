Польша построит барьер на границе с Украиной и Беларусью

Новый закон против африканской чумы свиней в Польше предусматривает строительство барьера на границе с Украиной и Беларусью длиной 1000 км и шириной 15 метров.

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный указ для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), который вступит в силу 5 января. Этим законом предполагается строительство барьера вдоль восточной границы Польши, который должен предотвратить миграцию диких животных, в частности кабанов из Украины и Беларуси.

Законом также предусматривается усиленный отстрел диких кабанов. Так, охотники получают право на оплачиваемый отпуск до шести дней в году для охоты на этих животных. Кроме того, закон дает властям возможности налагать новые запреты и ограничения и вводит административные санкции за их несоблюдение.

С февраля 2014 года по 11 декабря 2017 года ветеринарная служба Польши зафиксировала порядка 750 очагов АЧС, среди которых более ста — среди домашних свиней и более 600 — среди диких кабанов. Наиболее активно вирус распространялся в 2017 году, сообщило Международное эпизоотическое бюро.

5 декабря Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о 140 случаях заболевания АЧС среди домашних свиней в стране с начала 2107 года. В 2012 году был зарегистрирован первый случай заболевания в стране, в 2014 году — 16 случаев, в 2015 — 40 случаев, в 2016 — 91 случай.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Беларусью. В 2017 году АЧС констатирована у 1318 кабанов свыше 250 волостей 84 краев Латвии.

Вакцины для борьбы с вирусом АЧС не существует.