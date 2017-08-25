Польша объявила о праве на репарации от Германии по итогам Второй мировой войны

Польша объявила о праве на репарации от Германии по итогам Второй мировой. Страна является жертвой войны, и ущерб не был возмещен, заявила премьер-министр Беата Шидло. В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован, отмечает DW. В 2004 году власти одной только Варшавы оценили ущерб в 45,3 млрд долларов, напоминает ТАСС.

Беата Шидло после заседания правительства в четверг заявила: "Польша говорит о справедливости. Мы являемся жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб". Она призвала противников такой позиции "вернуться к истории". В поддержку идеи о требовании репараций от Германии также высказался министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

"Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны", — добавила Шидло (цитата по РИА "Новости".)

В июле лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский указал, что Польша не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Мацеревич подчеркивал, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина выплаты репараций.

В ответ на дискуссию о репарациях Польше заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что данный вопрос был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован. Она напомнила, что Варшава "в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала". Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминали немецкие политики.

В 2004 году по поручению мэра Варшавы был проведен подсчет ущерба, который понесла польская столица в период Второй мировой войны. Эксперты тогда оценили общую сумму потерь в 45,3 млрд долларов.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года Польше были переданы Померания и Силезия, а также две трети территории Восточной Пруссии, ранее принадлежавшие Германии. При этом Польша полностью потеряла территории на Западной Украине и в Белоруссии.

И от России тоже

Польское издание Dziennik 21 августа сообщало, что депутаты от правящей партии "Право и справедливость" подготовили законопроект, предусматривающий взыскание репарации в размере 1 трлн злотых с России за "уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей".

По мнению члена партии Станислава Пьеты, точную сумму компенсации, которую Польша может потребовать от России, необходимо тщательно подсчитать. "Мы должны оценить ущерб и возможные претензии", — добавил он.