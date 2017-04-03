03.04.2017, 13:00

Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154

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DELFI.ee
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Russia Military Plane
Tu-154Foto: Dmitry Petrochenko, AP

Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы, говорится в сообщении информагентства — об этом сообщает "РИА Новости".

10 апреля 2010 года в Смоленске разбился Ту-154. Погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и члены правительства, летевшие на траурные мероприятия в Катынь. Расследование причин катастрофы не завершено до сих пор.

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