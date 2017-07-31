Польша не остановит вырубку Беловежской пущи, несмотря на решение суда ЕС

В Варшаве выразили удивление решением ЕС признать незаконным решение польских властей о вырубке деревьев в Беловежской пуще. и заверили, что продолжат вырубку исключительно в целях охраны растений и борьбы с насекомыми-вредителями, передает польское агентство PAP.

28 июля суд ЕС запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая должна завершиться в августе-сентябре этого года. При этом властям Польши было дано время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу.

"21 июля этого года поступил запрос из суда ЕС о приостановке охранных действий на территории Беловежской пущи. В этом запросе содержалась информация о том, что у нас есть время, чтобы ответить на него до 4 августа. К 4 августа ответ будет готов к направлению на рассмотрение Европейской комиссии", — сказал министр окружающей среды Польши Ян Шишко.

При этом член польского кабинета министров подчеркнул, что все действия Варшавы соответствуют законодательству ЕС. Шишко добавил, что продолжение вырубки леса будет способствовать попытке остановить самое масштабное распространение жуков-вредителей за последние десятилетия.

По словам министра, в настоящее время в пуще проходит эксперимент с целью сравнить, как влияет на лес вырубка и ее отсутствие. "Одну часть леса мы оставили без какого- либо вмешательства человека, а на двух третьих территории проводим защитные мероприятия", — пояснил Шишко. "Речь идет не о том, чтобы показать, кто прав, а документировать происходящее, чтобы найти лица и организации, повинные в происходящем сейчас на этой территории", — отметил чиновник.

Шишко заверил, что поляки умеют грамотно использовать природные ресурсы, а протесты организуют люди, которые не знают происходящих в естественной среде процессов. "В связи с этим мы запустили эксперимент для того, чтобы показать, что будет с пущей, если мы не будем постоянно о ней заботиться", — добавил Шишко (цитата по ТАСС).

Скандал вокруг вырубки в Беловежской пуще продолжается в Польше несколько месяцев. Ранее польское правительство объявило о том, что в пуще около 1,3 млн зараженных жуком-короедом деревьев подлежат вырубке. Это необходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавшийся в 2010-2011 годах, объясняли в кабинете министров. Экологи, в свою очередь, протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Еврокомиссия в начале июля направила в суд ЕС иск с требованием к польским властям о прекращении вырубки деревьев. В Брюсселе уверены, что действия Варшавы противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности Беловежской пущи, занесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беловежская пуща является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов Европы. Ее территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи — польский государственный национальный парк — был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.