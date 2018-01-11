Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета Качиньского

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей в 2010 году, говорится в сообщении ведомства.

Комиссия пришла к выводу, что левое крыло воздушного судна было разрушено взрывом изнутри; что источников взрыва было несколько; что дерево, оказавшееся на пути самолета, не было причиной первичного разрушения левого крыла.

Эти утверждения были приняты членами комиссии в качестве ключевых выводов технического доклада о причинах авиакатастрофы, говорится в сообщении Минобороны Польши.

Польская сторона и раньше высказывала версию о взрыве на борту Ту-154М, однако Следственный комитет России счел ее необоснованной.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.