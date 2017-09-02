Польша может потребовать выплаты репараций и от России

Польша должна потребовать выплаты репараций не только от Германии, но и от России. Об этом заявил замминистра юстиции страны Патрик Який, передает вечером в пятницу, 1 сентября, "Радио Польша".

"Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше", — отметил Який. Депутат от правящей партии "Закон и справедливость" Ян Мосиньский, который поддержал это требование, пояснил, что речь идет о выплатах по Рижскому договору от 1921 года. Тот документ, по словам депутата, подразумевал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом, но эта сумма так и не была передана Варшаве.

24 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что страна имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. 31 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на экспертное заключение аналитической службы бундестага сообщила, что в Берлине не видят правовых оснований у Варшавы для предъявления требований о выплате репараций.

Все притязания утратили силу самое позднее в момент заключения в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (Договор "2+4"), "поскольку Польша в ходе подготовки этого договора не предъявила требований о репарациях путем молчаливого отказа", говорится в заключении. Тогда было достигнуто согласие, что этот договор "по настоящее время блокирует любые требования репараций". Кроме того, для подобных требований истек срок давности, указано в документе.