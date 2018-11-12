12.11.2018, 20:12

Половина российских учителей математики завалили тест по своему предмету

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Gazeta.ru
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Linnamäe vene lütseum
Иллюстративное фото.Foto: Ilmar Saabas

Почти половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не смогли справиться с тестированием по своим предметам. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Рособрнадзор.

Отмечается, что учителя ”апробировали” на себе единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ).

”По истории, экономике, ”России в мире”, русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей”, — добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что самый высокий уровень подготовки показали преподаватели русского языка и литературы, а ”наиболее успешно” с тестированием справились учителя обществознания и права.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов добавил, что целью этих тестов является изучение отечественной системы педагогического образования. Он также заявил, что лучше ”объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности”.

Ранее газета ”Известия” писала, что в России могут пересмотреть систему школьных оценок.

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