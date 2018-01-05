Полномочия президента Молдавии вновь приостановлены

Уже временно отстраненный от должности президента Игорь Додон снова подвергся той же процедуре. Причиной стал отказ главы Молдавии обнародовать закон о запрете российской пропаганды.

Конституционный суд Молдавии в пятницу, 5 января, снова временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Суд вынес вердикт в ответ на запрос депутата от Демократической партии Сергея Сырбу. Он обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать закон о борьбе с российской пропагандой, принятый парламентом ранее.

Конституционный суд Молдавии постановил, что отстранение Игоря Додона от должности требуется для того, чтобы законодательные акты могли вступить в силу в соответствии с законодательной процедурой. Президент, по мнению суда, не способен исполнять свои конституционные обязанности, поскольку "сознательно отказался от (их. — Ред.) выполнения".

В свою очередь, президент Додон также обратился в Конституционный суд. Он требует рассмотреть конституционность законопроекта о запрете российских новостей на радио и телевидении.

Ранее 2 января полномочия президента уже были приостановлены: это было сделано для того, чтобы премьер и спикер смогли назначить новых членов правительства Молдавии.