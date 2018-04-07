07.04.2018, 20:48

Политолог Пеэтер Тайм назвал циничным решение Осиновского уйти в отставку

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Karin Kaljuläte

По мнению политолога Пеэтера Тайма, решение лидера социал-демократов Евгения Осиновского уйти с поста министра здоровья и труда является циничным, поскольку он уходит не для того, чтобы дела в стране шли лучше, а чтобы поднять рейтинг своей партии, сообщает rus.err.ee.

"Думаю, что тут не надо быть особенным аналитиком и политологом, чтобы понять, что имя конкретно господина Осиновского уже считается в очень широких кругах населения Эстонии ругательным словом. И, второе, рейтинг социал-демократов опустился до очень опасной черты, отсюда и происходят все эти решения", — пояснил Пеэтер Тайм в интервью репортеру "Актуальной камеры".

По его словам, это тактический шаг для того, чтобы повысить рейтинг Социал-демократической партии, когда до выборов осталось 330 дней.

Отвечая на вопрос, станет ли преемником Осиновского так называемый проходной танкист или кто-то из видных деятелей партии, Тайм сказал, что скорее всего это будет танкист, поскольку за эти 330 дней ничего кардинально не исправить.

"Я бы сейчас не хотел предвещать сложную многоходовку, но читая текст его такой патетической речи, в котором вдруг только одно предложение говорит, что они абсолютно не согласны с тем, что центристы хотят предложить бесплатный транспорт в уездах. Коалиция не может дальше существовать, если один из партнеров не согласен с таким серьезным", — добавил Тайм.

"Это решение циничное, потому что Осиновский уходит в отставку не для того, чтобы исправить дела в государстве, а чтобы исправить дела своей партии и подправить её рейтинг", — сказал в заключение Тайм.

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