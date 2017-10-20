Политолог о Собчак: более серьезных противников не пустят даже постоять рядом с Путиным

Кремль нашел себе соперника по силам. Более серьезных противников, вроде Алексея Навального, не пустят даже постоять рядом с Путиным, констатирует политолог Иван Преображенский.

Спецоперация по выдвижению Ксении Собчак кандидатом в президенты России, кто бы ее ни готовил, организаторам удалась. Комментаторы, утверждающие, что решение Собчак баллотироваться — не новость, определенно заблуждаются. Уже хотя бы потому, что они сами тем самым прокомментировали выдвижение журналисткой своей кандидатуры.

Спланированная кампания

Ксения Собчак приняла решение баллотироваться на пост президента никак не позже конца сентября 2017 года. Судя по появившейся в Сети информации, "манифест" журналистки был размещен на сайте газеты "Ведомости" 30 сентября и лишь ждал дня и часа публикации. Очевидно, что до этого Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он — единственный фаворит предстоящих в марте 2018 года выборов, если, конечно, выдвинет, наконец, свою кандидатуру. Ну, а доменное имя для сайта "Собчак против всех" соратники телеведущей и дочки бывшего петербургского губернатора зарегистрировали 10 октября.

Скоординированная информационная кампания налицо. Два крупнейших социологических центра — "Левада" и ВЦИОМ — почти одновременно опубликовали исследования, посвященные отношению россиян к участию женщин в политике и их роли в жизни российской семьи. Ведущая деловая газета опубликовала "манифест" Собчак, а главный оппозиционный телеканал дал ей высказаться в прямом эфире.

Идеальный кандидат

Решением проблемы женщины-кандидата в президенты Кремль занимается уже давно. Слухи о том, что Владимиру Путину подбирают партнершу для участия в предвыборной кампании, стабильно ходили весь 2017 год. Фамилия Собчак звучала, среди других, почти с самого начала. В итоге именно Ксения, судя по тому, как отзываются о ней околокремлевские политологи и государственные СМИ, оказалась идеальным кандидатом. Тот факт, что речь идет о дочке бывшего петербургского губернатора Анатолия Собчака, дает потенциальному кандидату в президенты Ксении Собчак определенные преимущества.

Помимо возможности обсудить свое выдвижение с действующим главой государства, это знакомство в Москве и с другими выходцами из Санкт-Петербурга. Например, многие петербуржцы говорят о том, что нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов возил Ксению Собчак в школу. Так что есть вероятность того, что, разгоняя предвыборные митинги, росгвардейцы будут относиться к ней и ее сторонникам нежнее, чем к Алексею Навальному. Сама Собчак говорит, что намерена достать деньги на предвыборную кампанию у представителей российской элиты.

Ксения признает, что у нее нет своего электората. Она позиционирует себя в качестве кандидата против всех, что идеально подходит Путину. Ксения свободно может выступать с либеральных позиций. Это только укрепит сплоченность путинского большинства. На нее, как на условного либерала, можно будет навешать всех собак: закрытие больниц и школ, сокращение финансирования здравоохранения и другие обычные для российского правительства "социал-дарвинистские" штучки. Ну, а Владимира Путина постараться полностью вывести из-под огня социальной критики.

В то же время Ксения Собчак, судя по этой логике, не привлечет большого количества голосов. Она не составит конкуренции Путину в борьбе за его главный электорат — жителей средних городов и женщин среднего возраста. Они в кандидате одного с собой пола видят, скорее, конкурента, а не пример для подражания, который хочется поддержать. Сторонники Алексея Навального массово выражают возмущением тем, что Собчак осмелилась занять его место, зная, что власти точно не зарегистрируют Навального.

Месть Навальных, или Собчак против всех

Аудитория главного российского оппозиционера вообще настроена к Собчак критичнее всего. Оно и понятно. Ведь Навальный нацелился на то, чтобы собрать голоса молодежи и либерально настроенных избирателей. А тут известная телеведущая — при откровенной поддержке Кремля — начинает вытаптывать политическую поляну, которую Алексей Навальный и его команда готовили долгие месяцы.

Неудивительно, что со стороны соратников Навального звучат не менее оригинальные предложения, чем идея выдвинуть Ксению Собчак. В качестве ответного хода предлагается, например, зарегистрировать Юлию Навальную, которая, в случае (маловероятной) победы, стала бы президентом под патронажем своего супруга.

В итоге получается не просто схема "Ксения Собчак вместо графы "против всех". В реальности выдвижение известной телеведущей формирует большую коалицию, которую можно назвать "все против Собчак". Кремлю она нужна лишь как инструмент, если, конечно, Владимир Путин не решит играть в операцию "Преемник". Сторонники Навального считают Собчак самозванкой-узурпатором. Скептически настроенная к "навальнистам" либеральная аудитория недовольна сотрудничеством кандидатки с Кремлем.

Это и создает здоровую атмосферу скандала. В ней Собчак, возможно даже вопреки собственному желанию, становится вполне серьезным кандидатом, который и правда соберет голоса всех недовольных, не конкретно Путиным или Навальным, а вообще современной Россией. Сколько их у нас — посмотрим в марте 2018 года.