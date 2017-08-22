Полицию безопасности Финляндии предупреждали о террористе из Турку

По информации Yle, Полицию безопасности SUPO в начале текущего года проинформировали о возможной радикализации мужчины, который в прошлую пятницу напал с ножом на людей в Турку.

По информации Yle, лицо иностранного происхождения в начале года рассказало полиции Юго-Западной Финляндии о возможной радикализации лица, подозреваемого в теракте. Местная полиция проинформировала об этом Полицию безопасности.

Согласно полученной полицией информации, были подозрения в том, что мужчина радикализовался и интересовался экстремистскими идеями. О конкретной угрозе теракта не говорилось, отмечает начальник пресс-службы SUPO Юри Рантала.

- Власти ежегодно получают тысячи подобных сообщений. Мы стараемся проверять их всех, но мы обязаны расставлять приоритеты. Приоритетными являются сообщения, связанные с конкретными угрозами, — говорит Рантала.

Yle пока не известно, предпринимала ли полиция какие-то меры в деле.