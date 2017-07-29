Полиция знала об исламистских взглядах нападавшего в Гамбурге

Подозреваемый в нападении на супермаркет в Гамбурге был известен правоохранительным органам как исламист, сообщили в полиции. В результате нападения в пятницу один человек погиб, еще шесть человек получили ранения.

"Нам было известно, что он исламист, но не джихадист", - сообщил пресс-секретарь полиции Гамбурга Энди Грот. Также, по данным властей, подозреваемый страдал от ряда психологических проблем, поэтому нельзя исключать, что преступление было совершено им в состоянии аффекта.

Как отметили в полиции, пока точно говорить о мотиве преступления нельзя.

Подозреваемый - 26-летний уроженец Объединенных Арабских Эмиратов. Приехав в Германию, он подал прошение о предоставлении убежища, но не получил его.

Нападение на супермаркет на пересечении улиц Фулбютлер и Херманн-Кауфманн произошло в пятницу. Нападавший, вооруженный ножом, бросался на посетителей магазина. По информации издания Bild, перед тем как наброситься на людей, нападавший прокричал "Аллаху акбар" ("Аллах велик" по-арабски).

Нападавшего смогли остановить трое прохожих. По свидетельству очевидцев, кто-то из толпы кричал по-арабски, призывая нападавшего бросить нож.

По данным полиции, мужчина действовал в одиночку, однако местные СМИ в пятницу писали, что полиция ищет второго подозреваемого.

В конце прошлого года немецкие спецслужбы предупредили о возможности терактов в ФРГ. Как сказал глава Федеральной службы по охране конституции (спецслужба, подчиненная МВД Германии) Ханс-Георг Маасен, в Германии проживает около 1100 исламистов, которых можно рассматривать как потенциальных террористов.

Он также сообщил, что его агентство знает о 300 попытках радикалов рекрутировать новичков в свои ряды.

В Германии были усилены меры безопасности после того, как 19 декабря прошлого года в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Британию и Россию).