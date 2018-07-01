01.07.2018, 13:55

Полиция задержала захватившего заложника в магазине в Москве

 (33)
дополнено в 15:00
ИТАР-ТАСС
EST 1
Vene politsei
фото иллюстративноеFoto: Sergei Malgavko, TASS

Мужчина, удерживавший сотрудницу магазина в Москве, задержан, передает РИА «Новости» заявление представителя МВД.

”Мужчина, незаконно удерживавший девушку в магазине, задержан. В результате его противоправных действий она получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь”, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время с нападавшим работает полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в супермаркете на Большой Академической улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета, в скорую помощь поступила информация об одном пострадавшем.


Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

01.07.2018
Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa.
Подробнее



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. Что ответил король?

01.07.2018
Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Оказывается, речь шла лишь о том, что у Саудовской Аравии есть такая возможность, а не намерения.
Подробнее




Вступил в силу ”пакет Яровой”

01.07.2018
С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием ”пакет Яровой”. Его предложила депутат Государственной думы Ирина Яровая, поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ