Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе в отеле Metropol

2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. В связи с данным происшествием полиция разыскивала троих мужчин. Сегодня полиция сообщила, что один из подозреваемых задержан (мужчина на фото).

Подозреваемый задержан на 48 часов. Как сообщает полиция, процессуальные действия по данному случаю продолжаются. Розыск других двоих подозреваемых продолжается.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что на сегодняшний день известно, что между пострадавшим и стрелявшим возникла потасовка, в ходе которой один из мужчин схватил пистолет и выстрелил в ногу 45-летнему мужчине. Мужчина был доставлен в больницу и отправлен на домашнее лечение вечером того же дня.

"После этого происшествия полицейские взяли под особое внимание автовокзал, морские порты, аэропорт и пограничные пункты. Криминалисты и следователи собирали информацию о случившемся. По показаниям свидетелей и записям видеокамер мы получили описание мужчин, связанных с происшествием. После того, как были установлены личности подозреваемых, был проведен обыск по месту жительства", — рассказал Урмет Тамбре.

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Возможные подозреваемые проживают в Эстонии постоянно и скрываются намеренно. На данный момент найти их является основной целью полиции.

"Мы уверены в том, что на данный момент для людей опасность отсутствует.

Среди людей, связанных с преступным миром, иногда легко возникают ссоры и, в отличие от законопослушных людей, для них может оказаться не по силам мирное разрешение конфликта при помощи слов. Но как правило, такие случаи не происходят в публичных местах", — добавил Тамбре.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каськ, возможные подозреваемые и участвовавшие в конфликте мужчины — это люди, ранее совершавшие преступления.