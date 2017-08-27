Полиция установила настоящее имя человека, устроившего в Турку резню

Как удалось выяснить, Абдеррахман Мешках — не его настоящее имя, и он родился не в 1998, а в 1994 году. Полиция не разглашает настоящее имя подозреваемого.
Личность главного подозреваемого по делу о нападении с ножом в Турку достоверно установлена.
Центральная криминальная полиция узнала его настоящее имя с помощью международного полицейского сотрудничества.
Имя подозреваемого, однако, не разглашается, передает Yle.
Также полиция выяснила год рождения марокканца. Он родился в 1994-м году.
Ранее главный фигурант дела сообщил, что его имя — Абдеррахман Мешках, и что ему 18 лет.
Мужчину, который в настоящее время находится в тюремной больнице Хямеенлинна, удалось допросить, и он дает показания. Содержание допросов не разглашается в интересах следствия.
Нападение в Турку расследуется по статье "терроризм". Марокканца подозревают в двух убийствах с террористическими целями и 8 покушениях на убийство с террористическими целями. По делу задержано еще три человека.