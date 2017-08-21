Полиция установила личность барселонского террориста

Личность водителя микроавтобуса, совершившего наезд на толпу людей в Барселоне, полиция Каталонии не разглашает. Его активно разыскивают с конца минувшей недели.

Полиция Каталонии установила личность водителя микроавтобуса, совершившего 17 августа наезд на толпу пешеходов в центре Барселоны. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил в микроблоге Twitter представитель полиции, не назвав, однако, имени злоумышленника.

Ранее министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форм в интервью каталонскому радио заявил, что все указывает на то, что за рулем фургона был 22-летний марокканец Юнес Абуюакуб, который находится в розыске с конца минувшей недели.

В результате теракта на популярной среди туристов пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны погибли 13 человек, еще более 120 получили травмы. Водитель скрылся с места преступления.

Всего через несколько часов после этого, в результате нового наезда на людей в курортном городе Камбрильс погибла женщина. Полицейские застрелили пять террористов. По данным следствия, за нападениями стоит террористическая ячейка из 12 человек, планировавшая теракты в городах Альканар и Риполь.