Полиция Уганды: несколько человек арестовано в связи с убийством финского бизнесмена

В организме финского бизнесмена было найдено инородное вещество, которое, по всей видимости, стало причиной его смерти.

Четыре или пять человек арестованы в связи с убийством финского бизнесмена. Об этом сообщила полиция Уганды на сегодняшней пресс-конференции в Кампале, где присутствовал корреспондент Yle.

Также, по сообщению полиции, в организме финского бизнесмена было найдено какое-то инородное вещество. Возможно, что оно и стало причиной смерти мужчины. Полиция пока не сообщила, о каком веществе идет речь, сообщает Yle.

Вещество было обнаружено в результате химико-токсикологического исследования.

– На теле погибшего не было обнаружено повреждений, — доложил пресс-секретарь полиции Уганды Емилиан Кайима.

В пятницу полиция Финляндии подключилась к расследованию дела по просьбе коллег из Уганды. На прошлой неделе тело мужчины было перевезено в Финляндию для дальнейшего определения причин смерти.

Как стало известно, бизнесмен прибыл в Уганду с приглашением, которое оказалось поддельным. Полиция пока не выяснила, кто за этим стоит.

Финский бизнесмен был найден мертвым в своем номере гостиницы в Кампале 6 февраля. У него было разрешение на маркетинг продукции оборонного концерна Patria в Уганде и Мозамбике.