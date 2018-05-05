05.05.2018, 18:45

Полиция сообщила о задержании 300 человек на акции оппозиции в Москве

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Интерфакс
EST 14

5 мая во многих городах России прошли акции ”Он нам не царь”, приуроченные к инаугурации Владимира Путина.

Около трехсот человек задержано в ходе несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в отношении задержанных "решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом".

Организаторы акции заявляют о примерно 500 задержанных.

Ранее в пресс-службе главка сообщали, что в акции на Пушкинской площади в центре Москвы приняли участие 1,5 тыс. человек. Их через громкоговорители призывали разойтись, поскольку акция не была согласована с городскими властями. Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции.

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