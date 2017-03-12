Полиция Роттердама применила силу против митингующих турок

Несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провели акцию протеста у турецкого консульства в Роттердаме. Уже ночью местные власти применили конную полицию и водометы, чтобы рассеять толпу и убедить ее прекратить митинг.

В ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам — сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе — встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Решения о запрете турецким политикам проводить встречу с избирателями были приняты перед назначенными на 15 марта выборами в парламент Нидерландов, на которых победу может одержать Партия свободы Герта Вилдерса, призывавшего "остановить ислам" и "сделать Голландию снова великой".

Чавушоглу собирался убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.

В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии запретили выступления турецких официальных лиц перед своими соотечественниками, проживающими в этих странах.

Укороченный визит

В субботу полиция Нидерландов не пропустила Фатиму Кайю в турецкое консульство в Роттердаме.

Как передает турецкое новостное агентство CNN Turk, автомобильный кортеж турецкого министра был блокирован на границе с Германией, откуда Фатима Кайя намеревалась приехать в Нидерланды.

Однако голландское информагентство NOS News показало видеозапись, где уже на территории Роттердама нидерландская полиция не позволяет турецкому министру пройти в консульство.

Кайя заявила о поездке в Нидерланды после того, как в субботу голландские власти не дали разрешения на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить митинг турецкой общины в Роттердаме.

Поздним вечером в субботу Фатима Кайя в своем "Твиттере" написала, что ей пришлось выехать из Голландии в Германию.

"Турки — не нидерландцы"

В ночь на воскресенье конная полиция Роттердама рассеяла толпу сторонников Эрдогана перед зданием консульства Турции.

Голландский политик правого толка Герт Вилдерс, заимствовавший многие приемы и лозунги Дональда Трампа, поддержал действия голладской полиции в своем "Твиттере".

"Теперь Нидерланды видят, что турки — не нидерландцы. Они имеют наши паспорта, но к нам не относятся", — так Вилдерс прокомментировал решение властей страны запретить турецким министрам встречу с согражданами.

На этой неделе Вилдерс вместе со своими сторонниками провел акцию у посольства Турции в Гааге.

Голландские националисты выступали против планов Анкары провести агитацию среди градан Турции, проживающих в европейских странах, с тем, чтобы они поддержали поправки в конституцию.

В свою очередь, министерство иностранных дел Турции заявило, что не желает возвращения в Анкару посла Нидерландов, который в настоящее время находится за пределами Турции.

По заявлению МИД Турции, доступ к резиденции посла Нидерландов в Анкаре в настоящий момент по соображениям безопасности перекрыт. Также оцеплены посольство Нидерландов в Анкаре и консульство на популярной у туристов улице Истикляль в Стамбуле.