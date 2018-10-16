Полиция по всей России покупает системы мониторинга соцсетей, чтобы искать экстремизм ”не выходя из рабочего кабинета”

Победителем всех тендеров стала пермская компания ”Сеуслаб”. Как сообщает она сама на своем сайте, компания ”с 2012 года ведет успешную деятельность в сфере разработки программно-аппаратных решений, предназначенных для защиты российской государственности и культуры”.

Основатель компании Евгений Рабчевский начал разработку поисковой системы ”Сеус” в 2006 году, когда был студентом физического факультета Пермского госуниверситета. Сейчас программа представляет собой архив всего контента, размещенного в ”ВК”, который ежечасно обновляется. В архив включаются пользовательские данные, посты в группах и на стенах; система сохраняет сообщения, находящиеся только в открытом доступе, но при этом хранит и удаленные посты. Искать сообщения можно по конкретному региону или населенному пункту (впрочем, система ориентируется на данные, которые пользователь сам указал в своем профиле). Пока ”Сеус” умеет искать только по ”ВКонтакте” — однако компания обещает начать архивацию информации из ”Одноклассников”, а также из Telegram; в частности, в презентации ”Сеуслаб” указывается, что у ”Сеуса” будет ”возможность деанонимизировать” авторов телеграм-каналов.

Первоначально Рабчевский планировал продавать данные из ”ВК” коммерческим компаниям, которые получили бы возможность таргетировать рекламу для конкретных пользователей, а также следить за упоминаниями компании в социальных сетях. Однако с 2017 года ”Сеуслаб” начала предлагать использование поисковой системы госорганам — чтобы искать противоправный контент, а также пользователей, вовлеченных ”в протестные и националистические движения” и в ”социально опасные субкультуры”. В качестве примера этих ”субкультур” компания приводила суицид, ”Колумбайн”, ”Скулшутинг” (видимо, имеются в виду массовые расстрелы в школах), ”А. У. Е.”, сатанизм.

Летом 2018 года ”Сеуслаб” провела серию тренингов по поиску и мониторингу экстремистских материалов в ”ВК” — в них, как сообщается на сайте компании, принимали участие сотрудники региональных Центров ”Э”, которые учились ”находить как экстремистский контент, так и самих злоумышленников не выходя из рабочего кабинета”. Приводит ”Сеуслаб” и отзывы полицейских, проходивших обучение. ”Раньше мы фактически шли с топором на танк. Приходилось вручную перебирать большие массивы информации, искать и анализировать каждую страничку в „ВК”, — говорит один из них. — Но ситуация поменялась. Благодаря учебному курсу мы научились использовать возможности поисковой системы „Сеус” на максимум. Эффективность нашей работы по выявлению экстремистской деятельности во „ВКонтакте” повысилась в несколько раз”.

Начав сотрудничество с правоохранительными структурами, ”Сеуслаб” также занялась благотворительностью — помогла средней школе в небольшом поселке Лямина Чусовского района Пермского края. ”Геннадий Николаевич Зайцев попросил оказать содействие школе, ну и мы откликнулись, потому что сами болеем за отечество наше”, — рассказывал в одном из репортажей Евгений Рабчевский (в нем же рассказывалось, как, занимаясь в ”юнармейских” классах, ученики и ученицы ”учатся держать автоматы”). Геннадий Зайцев — выпускник этой школы и почетный гражданин Пермского края, а кроме того — ветеран спецслужб: он был первым командиром антитеррористического подразделения ”Альфа”, созданного в 1974 году по приказу председателя КГБ Юрия Андропова.

Среди совладельцев ”Сеуслаб” — фигуранты уголовных дел о коррупции и нелегальных азартных играх

Кроме Рабчевского совладельцами ”Сеуслаб” являются еще два человека. Оба имели опыт общения с полицией.

Виктор Помогаев, которому принадлежит треть IT-компании, фигурировал в уголовном деле в отношении управляющего филиалом банка ВТБ в Перми Сергея Карасева. В 2011 году Карасева осудили на три с половиной года за злоупотребление полномочиями. Одним из эпизодов обвинения был кредит, который банкир согласился выдать компании, открывавшей в регионе магазины ”Пятерочка”, только при условии, что в число соучредителей будет включен Виктор Помогаев. В тот момент Помогаев был студентом Пермского госуниверситета и проходил в ВТБ практику.

Другим совладельцем ”Сеуслаб” в конце 2015 года стал Андрей Краснов — ему также принадлежит компания ”Парад”. В 2014 году полиция Тверской области изъяла у ”Парада” несколько десятков торговых терминалов ”Победа” — оборудование для организации так называемых лотерейных клубов ”лотереи „Победа””. У полиции и активистов ”Общероссийского народного фронта” регулярно возникали претензии к лотерее ”Победа”: по их мнению, она похожа на обычные игровые автоматы.

В ”Сеуслаб” не ответили на вопросы ”Медузы”.