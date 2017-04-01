Полиция отпустила всех задержанных после теракта в Лондоне

Все задержанные по подозрению в причастности к произошедшему на прошлой неделе нападению у здания парламента в Лондоне отпущены из-под стражи, сообщила полиция британской столицы.

Последний подозреваемый — 30-летний мужчина, арестованный в Бирмингеме — был освобожден в субботу. Его подозревали в причастности к подготовке нападения в Вестминстере.

Ранее были освобождены еще 11 подозреваемых.

В результате нападения в центре Лондоне 22 марта погибли пять человек, включая самого нападавшего — Халида Масуда. Жертвами нападения стали полицейский Кит Палмер, преподавательница лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и пенсионер Лесли Родс. По меньшей мере 40 человек получили ранения.

По данным Скотленд-ярда, Масуд умышленно сбил на машине нескольких человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из автомобиля и набросился с ножом на охранявшего британский парламент полицейского, нанеся ему несколько тяжелых ранений, оказавшихся смертельными.

После этого сам Масуд был застрелен другим полицейским. Полиция предполагает, что автомобиль Масуда двигался со скоростью 120 км в час, а все нападение заняло 82 секунды.

Полиция Лондона заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь Масуда с экстремистскими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида", запрещенными во многих странах. Ранее ответственность за случившееся в Лондоне взяла на себя группировка "Исламское государство".

По словам представителя Скотленд-ярда, Халид Масуд явно интересовался джихадом, но нет оснований полагать, что он с кем-либо обсуждал планы нападения.