Полиция обнаружила отрезанную голову шведской журналистки Ким Валль

Датская полиция обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валль, погибшей при таинственных обстоятельствах на подводной лодке датского инженера и изобретателя Петера Мадсена.

Представитель полиции в субботу, 7 октября, сообщил журналистам в Копенгагене, что фрагменты тела журналистки были найдены накануне. Он сказал, что на черепе Ким Валль нет никаких повреждений.

Полиция предъявила обвинение в убийстве журналистки Петеру Мадсену. Он был задержан после того, как его субмарина затонула, но сам он был спасен.

23 августа полиция идентифицировала обезглавленное женское туловище, которое вынесло из моря на берег в районе Копенгагена. Причина смерти Ким Валль до сих пор не установлена. Мадсен заявил, что Валль погибла случайно от удара тяжелым люком на его подлодке.