Полиция обнародовала видео ДТП с беспилотным автомобилем, который насмерть сбил пешехода

В американском штате Аризона беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице, передает Today.kz со ссылкой на агентство DPA.

Это первый случай, когда при столкновении с беспилотным автомобилем (в машине находился человек, но он ей не управлял) погиб пешеход. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

После этого компания Uber сразу же приостановила испытания беспилотных машин.

В США разработкой и тестированием беспилотных автомобилей на дорогах занимаются несколько десятков компаний. Компания Uber неоднократно становилась участником скандалов: в первый же день тестов в Сан-Франциско беспилотный автомобиль был заснят проезжающим на красный свет. Кроме того, связанная с Google компания Waymo обвинила Uber в краже технологий.

Американский автоконцерн General Motors (GM) объявил о намерении уже в 2019 году вывести на улицы такси на автопилоте. Это самый ранний заявленный срок среди всех компаний-конкурентов. Пока не ясно, скажется ли нынешний инцидент на этом графике.