Полиция обеспокоена безопасностью некоторых россиян, живущих в Британии

Британская полиция обратилась к некоторым россиянами, получившим убежище в Великобритании, чтобы обсудить с ними вопрос об их безопасности. Эти меры приняты после того, как полиция Лондона пришла к выводу, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова, была насильственной, и расследует ее как убийство.

68-летний бизнесмен был обнаружен мертвым 12 марта в своем доме на юго-западе Лондона.

Смерть Глушкова наступила от "сдавливания шеи", говорится в заявлении полиции Лондона.

Живущий в Лондоне бывший зять Бориса Березовского Егор Шуппе, который был близко знаком и с Николаем Глушковым, сказал Русской службе Би-би-си, что считает смерть Глушкова "странной".

На вопрос, предпринимает ли он что-то для обеспечения своей безопасности, Шуппе ответил: "Я всегда — после смерти Бори — думал о ней. Мне не надо, чтобы все вокруг поумирали, чтобы я только тогда задумался о своей безопасности. Я достаточно хорошо защищён. Но главная защита — это, конечно, британская полиция".

Шуппе добавил, что говорил с полицией, когда приехал к дому Глушкова вскоре после того, как было обнаружено тело.

На этот раз без отравы



Лондонская полиция в своем заявлении о Глушкове особо отметила, что на данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в Солсбери, и нет никаких признаков отравления Глушкова.

В городе Солсбери на юго-западе Англии 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия.

Они остаются в критическом состоянии. Британские власти пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок", и обвинили в этом Россию. Российские власти отрицают наличие у них такого отравляющего вещества и всякую причастность к этому делу.

Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления в Великобритании Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова. На тот момент официально еще не сообщалось о насильственных причинах смерти Глушкова.

Первым о смерти Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который в прошлом принадлежал покойному олигарху.

Вскрытие тела было проведено 15 марта, и в пятницу стали известны его результаты.

В официальном заявлении полиции сообщается, что следствие не спешит с выводами и призывает сообщать о любых сведениях, которые могут пролить свет на это дело. Наибольший интерес для полиции представляют те, кто видел или слышал что-либо подозрительное у дома погибшего в период между 11 и 12 марта.

Кто такой Глушков



В начале 1990-х годов Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский, являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996 по сентябрь 1999 года на счета Forus поступило 400 млн долларов, из которых 123 млн долларов, по оценкам следствия, были похищены.