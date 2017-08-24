Полиция Нидерландов отменила концерт в Роттердаме из-за террористической угрозы

Правоохранительные органы Нидерландов в экстренном порядке отменили концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме. По предварительной информации, речь может идти об угрозе теракта, заявили в полиции королевства.

В полиции королевства пояснили, что концерт был отменен после получения "информации о потенциальной террористической угрозе". Никаких других деталей в правоохранительных органах не предоставили.

По информации агентства Reuters, полиция Нидерландов получила наводку об угрозе от своих испанских коллег. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в ходе пресс-конференции заявил, что рядом с концертным залом был обнаружен автомобиль с испанскими номерами. Внутри него находились емкости с неустановленным газом. Водитель уже задержан.

Концертный зал, где должна была выступать группа, рассчитан на тысячу человек. Местные СМИ отмечают, что в настоящее время на месте проведения мероприятия работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и военные.

Позднее в полиции королевства пояснили, что в настоящее время водителя подозрительного автомобиля допрашивают. При этом в правоохранительных органах отметили, что на данный момент не установлена прямая связь между террористической угрозой и этим конкретным автомобилем.

На официальном сайте концертной площадки Rotown, где должны были выступать музыканты из Калифорнии, уже появилось сообщение об отмене концерта. В нем уточняется, что организаторам мероприятия поступила соответствующая рекомендация от правоохранительных органов.