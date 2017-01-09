Полиция Нидерландов конфисковала у двух вернувшихся из Донбасса независимых журналистов материалы по крушению MH17.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из пострадавших, журналист Стефан Бек.

"Все материалы о трагедии, собранные мною и Михелем Спеккерсом, например, записи уличных интервью, конфискованы полицией по прибытию в Нидерланды", — отметил он. По словам Бека, сотрудники правоохранительных органов забрали у него не только телефон, ноутбук и камеру, но и предметы, найденные на месте крушения.

"В голландской прокуратуре утверждают, что сами не могут собрать подобный материал, поскольку в регионе, где произошло крушение, слишком опасно. Однако в ходе нашего пребывания в районе мы убедились, что это не так, — подчеркнул журналист. — Кроме того, в прокуратуре говорят, что собрать все материалы не представляется возможным, поскольку обломки разбросаны на большой территории. Это действительно так, однако прокуратура отказывается забирать и уже собранные предметы, хранящиеся на складах".

"Эти некорректные утверждения и конфискация материалов дает основания для сомнений относительно прозрачности и надежности проводимого расследования", — уверен Стефан Бек.