04.06.2017, 15:24

Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте


Gazeta.ru
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BRITAIN-SECURITY/
BRITAIN-SECURITY/Foto: NEIL HALL, Reuters

Лондонская полиция задержала 12 человек в связи с терактом, который произошел вечером 3 июня в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет gazeta.ru.


”Офицеры из антитеррористической группы столичной полиции этим утром, 4 июня, задержали 12 человек в Баркинге, восток Лондона, в связи с инцидентами на Лондонском мосту и у Боро-маркета прошлым вечером. Обыски по нескольким адресам в Баркинге продолжаются”, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейская операция на востоке Лондона связана с терактами 3 июня.

В результате атак террористов, по последним данным, погибли семь человек, 48 госпитализированы.

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