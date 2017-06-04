Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте

Лондонская полиция задержала 12 человек в связи с терактом, который произошел вечером 3 июня в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет gazeta.ru.



”Офицеры из антитеррористической группы столичной полиции этим утром, 4 июня, задержали 12 человек в Баркинге, восток Лондона, в связи с инцидентами на Лондонском мосту и у Боро-маркета прошлым вечером. Обыски по нескольким адресам в Баркинге продолжаются”, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейская операция на востоке Лондона связана с терактами 3 июня.

В результате атак террористов, по последним данным, погибли семь человек, 48 госпитализированы.