Полиция Лондона изучает потасовку в метро незадолго до паники

Полиция Лондона разыскивает двух мужчин в связи с произошедшим в пятницу вечером инцидентом на станции столичного метро Оксфорд-серкус. На самой оживленной улице в центре Лондона неожиданно началась массовая паника.

В результате поспешной "самоэвакуации" со станции 16 человек получили незначительные травмы.

Изначально сообщалось о стрельбе на платформе станции, но в полиции эту информацию не подтвердили.

Район происшествия был оцеплен, всем, кто находился на Оксфорд-стрит, было рекомендовано укрыться внутри зданий и по возможности избегать этого района.

В Британской транспортной полиции предполагают, что панику спровоцировала стычка между двумя мужчинами на платформе.

Скотленд-ярд распространил кадры камер наблюдения, на которых запечатлены предполагаемые участники потасовки. В полиции хотят расспросить их по поводу инцидента, а также просят рассказать подробности случившегося очевидцев, находившихся в тот момент на станции.

Лондонская полиция сообщила, что в 16:38 по местному времени в пятницу в экстренную службу 999 начали поступать многочисленные звонки, в которых рассказывалось о стрельбе на Оксфорд-стрит и станции метро Оксфорд-серкус.

Первый вооруженный наряд полиции прибыл на место происшествия менее чем через минуту после получения первого звонка.

Четыре входа в метро Оксфорд-серкус — на пересечении крупных торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в разгар "черной пятницы" — были оцеплены, а близлежащие магазины и кафе были блокированы, и людей просили не выходить на улицу.

В официальном заявлении Лондонская полиция сообщает: "Ни пострадавших, ни свидетельств применения огнестрельного оружия, как и подозреваемых, полиция не обнаружила".

Однако в давке на выходе из метро Оксфорд-серкус, когда началась паника, 16 человек получили травмы.

Один человек переведен в центр обширных травм с травмой ног, еще восемь человек получили медицинскую помощь в центральных лондонских больницах.

Корреспондент Би-би-си Хелен Бушби, находившаяся поблизости, сообщила о том, что люди в панике разбегались от метро Оксфорд-серкус.

"Людим плакали, кричали, бросали свои покупки. Это была настоящая паника. Кто-то говорил, что слышал звуки выстрелов, и паника усиливалась", — рассказала она.

К 18:05 полицейская операция была завершена.

В своем заявлении мэр Лондона Садик Хан отметил быстрое реагирование городских экстренных служб.