Полиция Латвии: преступник хотел похитить судебного исполнителя, а затем убить его, получив выкуп

О подробностях операции рассказали во вторник на пресс-конференции начальник Управления криминальной полиции Андрей Гришин и глава отдела по раскрытию убийств и поиску пропавших Роман Яшин.

По их словам Яшина, информация о том, что планируется похищение судебного исполнителя, появилась в распоряжении полиции в январе этого года. Было установлено, что его собирались похитить, держать в подвале под Ригой, потребовать у родственников выкуп в размере 350 000 евро, а затем убить.

Получив информацию о планируемом преступлении, полиция приступила к расследованию. Было установлено, что подозреваемый уже получил информацию о месте работы своей жертвы, об имеющимся в его распоряжении автомобиле, а также о семье. Преступление планировалось провести примерно в 80 км от Риги.

В феврале полиция провела спецоперацию, в ходе которой был задержан подозреваемый — гражданин Латвии 1962 г.р., ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка. Преступление раскрыто на стадии планирования. Судебный исполнитель не был знaком с подозреваемым, однако сталкивался с ним, исполняя свои служебные обязанности.

Следствие по делу продолжается, полиция не исключает, что к планированию преступления могут быть причастны и другие лица.