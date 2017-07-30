Полиция квалифицировала наезд на людей в центре Хельсинки как непредумышленное убийство

Также инцидент, в результате которого погиб один человек и пятеро пострадали, расследуется по статьям УК ”покушение на непредумышленное убийство”, ”вождение автомобиля в нетрезвом виде” и ”создание опасной ситуации на дороге при отягчающих обстоятельствах”.

Вчерашний наезд на людей в центре Хельсинки расследуется как непредумышленное убийство, сообщает полиция.

В качестве подозреваемого по делу проходит водитель автомобиля, 51-летний мужчина. Он рассказал полиции, что ехал на большой скорости в центре города и сигналил. При этом он признался, что ему было все равно, окажется ли кто-то под колесами его машины или нет, пишет Yle.

Другие статьи УК, по которым расследуется вчерашний инцидент, — ”покушение на непредумышленное убийство”, ”вождение автомобиля в нетрезвом виде” и ”создание опасной ситуации на дороге при отягчающих обстоятельствах”.

Напомним, что вчера вечером в результате наезда, произошедшего на углу улиц Лённрутинкату и Аннанкату, один человек погиб и пятеро пострадали. Сразу после инцидента сообщали о четырех пострадавших.

Погибшая в результате наезда — 51-летняя финка. По вчерашней информации, среди пострадавших — двое мужчин и двое женщин. Из них у двоих гражданство России, у одного — Эстонии и ещё у одного — Финляндии.

У пострадавших были диагностированы переломы и ушибы. В субботу вечером в больнице остается один пострадавший.

Отмечается, что водитель был в нетрезвом виде.

По заявлению полиции, нет оснований предполагать, что происшествие является террористической атакой.