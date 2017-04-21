Полиция Киргизии задержала планировавшего теракт на день Победы боевика

На территории Киргизии задержан боевик, участвовавший в военных действиях в Сирии и планировавший теракт на территории СНГ во время дня Победы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В четверг в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территории республики задержан боевик, 1994 года рождения, уроженец Ошской области (юг Киргизии)", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, "установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в проводимых боевиками массовых казнях пленных".

После прохождения дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы, заявили в пресс-службе.

Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ, возбуждено уголовное дело.