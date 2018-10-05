05.10.2018, 14:20

Полиция Франции разыскивает пропавшего главу Интерпола

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NEWSru.com
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Meng Hongwei
Meng HongweiFoto: POOL New, REUTERS

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция Europe 1. По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с 29 сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

Расследование началось после того, как об исчезновении главы Интерпола сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Со времени отъезда главы Интерпола семья не получала от него никаких известий и не знает ничего о его местонахождении.

Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Мирей Балестрази. До этого Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности КНР. Вице-президентом Интерпола стал представитель России — генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

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