Полиция Франции разыскивает пропавшего главу Интерпола

Расследование началось после того, как об исчезновении главы Интерпола сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Со времени отъезда главы Интерпола семья не получала от него никаких известий и не знает ничего о его местонахождении.

Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Мирей Балестрази. До этого Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности КНР. Вице-президентом Интерпола стал представитель России — генерал-майор полиции Александр Прокопчук.