Полиция безопасности Латвии задержала еще одного латвийского журналиста

О задержании Сумарокова в социальной сети Facebook сообщила Екатерина Викулина.

Одновременно Владимир Линдерман в Facebook написал, что суд отказался арестовать другого журналиста, политического деятеля, главного редактора сайта Imhoclub.lv Юрия Алексеева. В пятницу, 23 ноября, он был задержан Полицией безопасности на 48 часов.

Линдерман также сообщил, что Алексеева могут обвинять в "деятельности, направленной против Латвии" и "помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии".