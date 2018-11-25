25.11.2018, 14:59

Полиция безопасности Латвии задержала еще одного латвийского журналиста

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rus.DELFI.lv
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Полиция безопасности Латвии задержала еще одного латвийского журналиста
Facebook

Полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Правоохранительные органы этот факт пока не комментирует, сообщает латвийский Delfi.

О задержании Сумарокова в социальной сети Facebook сообщила Екатерина Викулина.

Одновременно Владимир Линдерман в Facebook написал, что суд отказался арестовать другого журналиста, политического деятеля, главного редактора сайта Imhoclub.lv Юрия Алексеева. В пятницу, 23 ноября, он был задержан Полицией безопасности на 48 часов.

Линдерман также сообщил, что Алексеева могут обвинять в "деятельности, направленной против Латвии" и "помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии".

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