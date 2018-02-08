Полиция безопасности Латвии: шпион собирал для России сведения о военных объектах

Полиция безопасности Латвии (ПБ) сообщила некоторые подробности уголовного процесса, начатого в отношении гражданина Латвии, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

В ходе уголовного процесса, начатого в декабре 2017 года на основании пункта 1. статьи 85 Уголовного закона Латвии (Шпионаж — передача не подлежащих разглашению сведений, а также похищение или собирание их по заданию разведывательных служб иностранных государств для использования этих сведений в ущерб интересам Латвийской Республики), ПБ получила информацию о том, что гражданин Латвии по заданию российских спецслужб собирает данные о Национальных вооруженных силах ЛР, о военных объектах, а также о ситуации в приграничной зоне (латвийско-российская граница).

В ПБ отмечают, что несмотря на широкий спектр оперативно-технических ресурсов, доступных спецслужбам России, кураторы заинтересованы получать разведывательную информацию, которую может предоставить только человек, находящийся в непосредственной близости к интересующим спецслужбы объектам, а также может периодически наблюдать за интересующими объектами в приграничной зоне.

В ПБ отметили, что активизация российских служб происходит не только в Латвии, но и в соседних странах. "Российские спецслужбы продолжают вербовать жителей Латвии на территории РФ, используя различные методы. Изначально, как отмечают в Полиции безопасности Латвии, завербованный агент может даже не знать, что с ним работал представитель российских спецслужб", — говорится в сообщении ПБ.

Как ранее сообщила ПБ, задержание подозреваемого в шпионаже и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря прошлого года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже. Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ не дает более подробных комментариев.