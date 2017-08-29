Полиция безопасности Латвии предупреждает о рисках провокаций во время учений "Запад-2017"

Полиция безопасности (ПБ) Латвии распространила заявление, в котором предупредила о рисках возможных провокаций во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2017", активная фаза которых приходится на период с 14 по 20 сентября.

В этой связи ПБ намерена усилить контроль за любыми видами военной деятельности, а также военными играми. Например, популярными на территории Латвии командными, военно-спортивными играми страйкбол (airsoft), lasertag. В процессе игр участники имитируют действия различных вооруженных структур, выполняя поставленные сценарием задачи. Чтобы игра была более интересной, игрокам предлагается военная форма для маскировки, винтовки, оснащенные различными аксессуарами, а также команды обычно используют тактику военного стиля.

Полиция безопасности подчеркивает, что в играх используются симуляторы боевого оружия, которое визуально не отличается от боевого. Также отмечается, что игроки используют форму, которая визуально напоминает форму бойцов других стран, включая РФ или страны НАТО. При этом на форме зачастую отсутствуют специальные опознавательные знаки, шевроны или нашивки.

Полиция безопасности полагает, что проведение подобных игр во время крупномасштабных военных учений "Запад-2017" может ввести в заблуждение и жителей Латвии, и ответственные инстанции. ПБ регулярно получает от жителей информацию о том, что в разных районах Латвии замечают вооруженных людей в военной форме без опознавательных знаков. Вся эта информация всегда тщательно проверяется.

В преддверии учений ПБ провела беседы с организаторами и участниками игр airsoft, lasertag, указав на потенциальную угрозу, а также негативное влияние, которое они могут оказать на интересы государства и общественную безопасность. Поскольку ПБ полагает, что подобные игры могут использоваться для прикрытия возможных провокаций, это повышает риск проверок участников подобных мероприятий. Таким образом, ПБ оставляет за собой право, руководствуясь нормами закона и не выходя за рамки своей компетенции, проводить соответствующие проверки.

ПБ благодарит всех жителей Латвии, которые предоставляют информацию о возможных угрозах государственной безопасности, а также проявляют свою гражданскую инициативу.

Полиция безопасности также подчеркнула, что благодарит организаторов игр, которые с пониманием и всей ответственностью отнеслись к возможным рискам.