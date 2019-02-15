Полицейским в Москве обещают выдать очки, распознающие лица

Полиция Москвы будет использовать очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, позволяющей передавать на линзы информацию о разыскиваемых. Департамент информационных технологий мэрии Москвы уже заказал их разработку, передало в пятницу, 15 февраля, агентство РБК.

Созданием занимается компания NtechLab, которая использует механизмы идентификации лиц как на фото, так и в видеопотоке, а также для анализа передвижения и поведение людей. Как ожидается, представлен продукт будет в октябре 2019 года.

Пока алгоритмы распознавания лиц применяются в России на 1,5 тыс. камер. Они подключены к базам данных с именами лиц, находящихся в розыске.

В ноябре 2018 года стало известно, что Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) закупила два автомобиля на сумму 65,2 млн рублей (свыше 867 тыс. евро), оснащенных лазерными излучателями для разгона протестов.